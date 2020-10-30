Бельгия ужесточает карантинные меры из-за COVID-19

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Власти Бельгии приняли решение ужесточить карантинные меры из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Бельгия ужесточает карантинные меры из-за COVID-19
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.

Отмечается, что в Бельгии до 16 ноября будут продлены школьные каникулы, закрываются все магазины, кроме жизненно необходимых продуктовых и супермаркетов, парикмахерские, запрещается принимать гостей, работа становится строго удалённой везде, где это возможно.

Как пояснил премьер, данные меры связаны с тем, что многие больницы страны уже переполнены.

Ранее Бельгия стала страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе.

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