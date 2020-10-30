В ЕК допустили, что не смогут создать эффективную вакцину от COVID-19
- РИА Новости
«Худший сценарий для меня — это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев», — приводит ТАСС слова еврокомиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидес.
Еврокомиссия ранее заявляла, что разработанные Россией и Китаем вакцины никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС, поскольку «они не производятся на территории Евросоюза».
Ранее глава ЕК оценила ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе.