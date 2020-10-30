В ЕК допустили, что не смогут создать эффективную вакцину от COVID-19

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Еврокомиссия допустила, что при худшем сценарии развития ситуации с COVID-19 вакцину от коронавируса странам Запада создать не удастся, лучший сценарий предусматривает появление эффективной западной вакцины в течение ближайших нескольких месяцев.
В ЕК допустили, что не смогут создать эффективную вакцину от COVID-19
  • РИА Новости

«Худший сценарий для меня — это если эффективную  вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев», — приводит ТАСС слова еврокомиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидес.

Еврокомиссия ранее заявляла, что разработанные Россией и Китаем вакцины никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС, поскольку «они не производятся на территории Евросоюза».

Ранее глава ЕК оценила ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе.

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