Во Франции за сутки выявили более 47 тысяч случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 47 637 и достигло 1 282 769.

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Отмечается, что число умерших пациентов с COVID-19 во Франции превысило 36 тыс.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.