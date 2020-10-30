Во Франции за сутки выявили более 47 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 47 637 и достигло 1 282 769.
- © REUTERS/Charles Platiau
Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Отмечается, что число умерших пациентов с COVID-19 во Франции превысило 36 тыс.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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