В Италии выявили более 26 тысяч случаев коронавируса за сутки

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В Италии выявили 26 831 случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
В Италии выявили более 26 тысяч случаев коронавируса за сутки
  • © REUTERS/Yara Nardi

Отмечается, что всего в Италии выявили 616 595 случаев COVID-19.

За последние сутки скончались 217 пациентов с коронавирусом, всего умерли 38 122 человека.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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