Захарова оценила председательство России в СБ ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское председательство в Совете Безопасности ООН, которое завершается на этой неделе, «можно охарактеризовать как насыщенное, плодотворное».

«На этой неделе завершается российское председательство в СБ ООН. В целом его можно охарактеризовать как насыщенное, плодотворное», — цитирует ТАСС Захарову.

Она также сообщила, что сегодня под председательством постпреда России при ООН Василия Небензи состоятся открытые дебаты в СБ ООН по теме «Женщины, мир и безопасность».

Она напомнила, что «в этом году исполняется 20 лет с момента принятия профильной резолюции СБ ООН по данной тематике».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в статье к 75-летию организации, опубликованной на сайте RT, что попытки подорвать роль ООН вызывают настороженность.