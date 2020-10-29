Захарова оценила председательство России в СБ ООН
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«На этой неделе завершается российское председательство в СБ ООН. В целом его можно охарактеризовать как насыщенное, плодотворное», — цитирует ТАСС Захарову.
Она также сообщила, что сегодня под председательством постпреда России при ООН Василия Небензи состоятся открытые дебаты в СБ ООН по теме «Женщины, мир и безопасность».
Она напомнила, что «в этом году исполняется 20 лет с момента принятия профильной резолюции СБ ООН по данной тематике».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в статье к 75-летию организации, опубликованной на сайте RT, что попытки подорвать роль ООН вызывают настороженность.