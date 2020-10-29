В Греции за сутки выявили более 1500 случаев коронавируса

В Греции за последние сутки выявили 1547 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее число пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 34 299, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что в Греции умерли 603 человека с коронавирусом.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.