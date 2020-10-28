В Швейцарии ужесточают карантинные меры

Глава федерального департамента по внутренним делам, федеральный советник Ален Берсе заявил, что Швейцария вводит новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вводятся ограничения на участие не более 50 человек в общественных мероприятиях. Это касается всех мероприятий, в том числе футбольных матчей, религиозных месс, свадеб и так далее. Есть исключения для политических мероприятий», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что для частных мероприятий количество участников не должно превышать десяти человек.

Наряду с этим власти страны закрывают дискотеки и клубы танцев на всей территории Швейцарии.

«В барах и ресторанах должно быть не более четырёх человек за одним столом, за исключением членов одной семьи», — добавил он.

Ранее власти Ирландии приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за распространения коронавируса.