ЦПВС: боевики удерживают в тюрьмах Идлиба более двух тысяч человек

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Боевики удерживают в тюрьмах в идлибской зоне деэскалации более 2 тыс. человек, в том числе медиков, учителей и работников СМИ, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
ЦПВС: боевики удерживают в тюрьмах Идлиба более двух тысяч человек
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«По имеющимся данным, в настоящее время боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* насильственно удерживают в тюрьмах и других местах лишения свободы не менее 2116 человек, включая сотрудников средств массовой информации, медиков, учителей и представителей духовенства», — сказал Гринкевич, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, местные жители жалуются на аресты и похищения общественных активистов и мирных граждан, которые выступают против бесчинств боевиков, отметил он.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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