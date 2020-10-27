В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч

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Общее число инфицированных коронавирусом в Марокко достигло 203 733, по меньшей мере 3988 случаев выявлены за последние сутки.
В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.

С 2 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай заболевания, из-за коронавируса умерли 3445 человек, выздоровели 168 706 пациентов. Тесты на вирус у 3 037 025 человек дали отрицательный результат.

За последние 24 часа в Марокко вылечились 2784 человека, умерли 72 пациента.

Ранее сообщалось, что в Турции за сутки выявили 2209 новых случаев заболевания COVID-19.

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