Полиция Парижа не нашла подозрительных предметов у Триумфальной арки
Полиция завершила проверку района вокруг Триумфальной арки в Париже, который ранее был эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Подозрительных предметов не найдено.
- Reuters
Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы полиции Парижа.
«Около Триумфальной арки всё завершено. Движение постепенно восстанавливается», — сказал он.
Ранее в Париже эвакуировали зону вокруг Триумфальной арки из-за сообщения о бомбе.
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