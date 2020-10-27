Полиция Парижа не нашла подозрительных предметов у Триумфальной арки

Полиция завершила проверку района вокруг Триумфальной арки в Париже, который ранее был эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Подозрительных предметов не найдено.

Reuters

Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы полиции Парижа. «Около Триумфальной арки всё завершено. Движение постепенно восстанавливается», — сказал он. Ранее в Париже эвакуировали зону вокруг Триумфальной арки из-за сообщения о бомбе.