Посольство России раскритиковало предложенные в США ограничения по визам для журналистов

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Посольство России направило на американский правительственный портал комментарий в рамках процедуры общественного обсуждения предложения Министерства внутренней безопасности (МВБ) о пересмотре порядка выдачи виз категории I, в котором подвергла критике предлагаемые изменения.
Посольство России раскритиковало предложенные в США ограничения по визам для журналистов
  • Reuters

«Предлагаемые Министерством внутренней безопасности (МВБ) нововведения, связанные с пересмотром порядка выдачи виз категории I, существенно осложняют профессиональную деятельность иностранных журналистов в Соединённых Штатах», — заявили в российском диппредставительстве.

Там отметили, что ограничение предельных сроков пребывания сотрудников иностранных СМИ 240 днями (с возможностью пролонгации до 480 дней) не позволит последовательно освещать локальные события, поскольку журналистам придётся на значительное время покидать территорию США для получения новой визы.

«Неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров для нормальной работы иностранных журналистов не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации. Причины подобных действий также не ясны, что не позволяет оценить их практическую значимость», — сказали в посольстве.

Комментарий посольства направлен на американский правительственный портал regulations.gov в рамках процедуры общественного обсуждения предложения по визам.

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