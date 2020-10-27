Эрдоган призвал привлечь к ответственности политика из Нидерландов за карикатуру

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подал в Генпрокуратуру Турции жалобу на действия лидера Партии свободы Нидерландов Герта Вилдерса из-за опубликованной им карикатуры.

Как пишет Anadolu, жалобу передал в прокуратуру один из адвокатов президента. В ней говорится, что карикатура, опубликованная в социальных сетях, не имеет ничего общего с понятиями свободы слова.

Эрдоган призывает возбудить уголовное дело по статье «Посягательство на честь и достоинство президента Республики Турция».

На странице Вилдерса в Twitter размещён пост с карикатурой на Эрдогана и подписью, в которой он называет его террористом.