Эрдоган призвал привлечь к ответственности политика из Нидерландов за карикатуру
- Reuters
Как пишет Anadolu, жалобу передал в прокуратуру один из адвокатов президента. В ней говорится, что карикатура, опубликованная в социальных сетях, не имеет ничего общего с понятиями свободы слова.
Эрдоган призывает возбудить уголовное дело по статье «Посягательство на честь и достоинство президента Республики Турция».
На странице Вилдерса в Twitter размещён пост с карикатурой на Эрдогана и подписью, в которой он называет его террористом.