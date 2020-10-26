В Барселоне проходят акции протеста из-за пандемии

Короткая ссылка
В Барселоне таксисты устроили акцию протеста из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Барселоне проходят акции протеста из-за пандемии
  • Reuters

Об этом сообщает El Periodico.

Отмечается, что в рамках акции водители медленно передвигаются по нескольким центральным улицам, блокируя движение.

Как указывает издание, протестующие требуют от правительства оказать им помощь в связи с падением доходов из-за эпидемии COVID-19, а также ввести отсрочки банками на выплату кредитов.

Ранее в столице Италии прошла акция протеста из-за введения комендантского часа в связи с эпидемиологической ситуацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить