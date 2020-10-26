В Барселоне проходят акции протеста из-за пандемии
- Reuters
Об этом сообщает El Periodico.
Отмечается, что в рамках акции водители медленно передвигаются по нескольким центральным улицам, блокируя движение.
Как указывает издание, протестующие требуют от правительства оказать им помощь в связи с падением доходов из-за эпидемии COVID-19, а также ввести отсрочки банками на выплату кредитов.
Ранее в столице Италии прошла акция протеста из-за введения комендантского часа в связи с эпидемиологической ситуацией.