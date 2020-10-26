Китай введёт санкции против нескольких американских компаний

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о намерении китайской стороны ввести санкции против американских компаний.

По его словам, ограничения связаны с поставками вооружений на Тайвань.

«Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введём санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в соответствующий санкционный список попадут, в частности, Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

Ранее США ввели санкции против китайской компании Union Development Group Co., Ltd в соответствии с так называемым глобальным актом Магнитского.