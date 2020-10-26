Число случаев коронавируса в мире превысило 43 млн

Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 43 млн.

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что всего, по данным университета, в мире выявили 43 009 938 больных COVID-19.

Жертвами коронавируса стал 1 153 861 человек.

Ранее заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, как защищаться от коронавирусной инфекции COVID-19 в зимний период.

14 октября депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.