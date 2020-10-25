В Италии выявили более 21 тысячи случаев коронавируса за сутки
В Италии выявили 21 273 случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
- Reuters
Отмечается, что всего в Италии выявили 525 782 случая COVID-19.
За последние сутки скончались 128 пациентов с коронавирусом, всего умерли 37 338 человек.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»