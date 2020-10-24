Медведев: пандемия заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры

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Мировой экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры. Об этом написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье к 75-летию ООН, опубликованной на сайте RT.
Медведев: пандемия заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры
  • © Юлия Власова
  • РИА Новости

«Нынешний мировой экономический спад, вызванный глобальной пандемией, заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, прав человека, гарантирующих достойное и безопасное существование», — отметил Медведев.

По его словам, эпидемия COVID-19 отчётливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей — для этого нужна эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, общегосударственные программы обеспечения санитарной безопасности, предельная координация усилий всех уровней публичной власти.

«Именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты для противодействия пандемии, успешно справились с её последствиями, сохранили миллионы жизней», — подчеркнул он.

Полная статья Медведева — на сайте RT.

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