Медведев: пандемия заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры
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- РИА Новости
«Нынешний мировой экономический спад, вызванный глобальной пандемией, заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, прав человека, гарантирующих достойное и безопасное существование», — отметил Медведев.
По его словам, эпидемия COVID-19 отчётливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей — для этого нужна эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, общегосударственные программы обеспечения санитарной безопасности, предельная координация усилий всех уровней публичной власти.
«Именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты для противодействия пандемии, успешно справились с её последствиями, сохранили миллионы жизней», — подчеркнул он.
Полная статья Медведева — на сайте RT.