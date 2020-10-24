Медведев заявил о попытках подорвать роль ООН
- Reuters
«Также вызывают особую настороженность попытки подорвать роль ООН и создать вместо неё некое «сообщество (клуб) демократических наций». Такого рода идеи не объединяют, а разделяют человечество, способствуют нагнетанию международной напряжённости и в конечном счёте ведут к прямым конфликтам», — отметил Медведев.
Он подчеркнул, что ООН создавалась на фоне развития концепции прав человека, придания гуманистической направленности сотрудничеству государств в самых разных сферах, а идеи прав человека пронизывают сегодня почти все темы, находящиеся в фокусе внимания её структур.
Полная статья Медведева — на сайте RT.