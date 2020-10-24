Медведев заявил о попытках подорвать роль ООН

Попытки подорвать роль ООН вызывают настороженность, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье к 75-летию организации, опубликованной на сайте RT.

«Также вызывают особую настороженность попытки подорвать роль ООН и создать вместо неё некое «сообщество (клуб) демократических наций». Такого рода идеи не объединяют, а разделяют человечество, способствуют нагнетанию международной напряжённости и в конечном счёте ведут к прямым конфликтам», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что ООН создавалась на фоне развития концепции прав человека, придания гуманистической направленности сотрудничеству государств в самых разных сферах, а идеи прав человека пронизывают сегодня почти все темы, находящиеся в фокусе внимания её структур.

Полная статья Медведева — на сайте RT.