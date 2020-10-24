Медведев заявил о грубых попытках США вмешиваться во внутренние дела государств

Соединённые Штаты и их союзники по НАТО предпринимают грубые попытки вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье к 75-летию ООН, опубликованной на сайте RT.

«К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия по поддержанию мира, мы по-прежнему остаёмся свидетелями односторонних агрессивных действий, грубых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, предпринимаемых, в частности, США и их союзниками, входящими в блок НАТО», — говорится в статье.

Как отметил Медведев, во многих точках мира продолжают тлеть очаги вооружённого противостояния, каждый день гибнут люди и только согласованная правовая оценка ситуации со стороны Совета Безопасности ООН позволяет понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто жертва.

«В противном случае в условиях информационных вбросов, фальсификации фактов, методов «гибридной» войны есть риск, что чёрное будет выдаваться за белое, неправовое станет законным, правду спрячут за красивой телевизионной картинкой или постами в социальных сетях», — подчеркнул он.

Полная статья Медведева — на сайте RT.