Число случаев коронавируса в Британии превысило 810 тысяч
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 21 242 — до 810 467, следует из опубликованных на сайте британского правительства данных.
- Reuters
За минувшие сутки в Британии скончались 189 заболевших COVID-19.
Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 44 347.
Ранее на территории Уэльса ввели локдаун до 9 ноября из-за пандемии коронавируса.
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