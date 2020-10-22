Число случаев коронавируса в Британии превысило 810 тысяч

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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 21 242 — до 810 467, следует из опубликованных на сайте британского правительства данных.
Число случаев коронавируса в Британии превысило 810 тысяч
  • Reuters

За минувшие сутки в Британии скончались 189 заболевших COVID-19.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 44 347.

Ранее на территории Уэльса ввели локдаун до 9 ноября из-за пандемии коронавируса.

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