В Италии зафиксировали новый антирекорд по случаям COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ANSA.
Как уточняет РИА Новости, предыдущий антирекорд был зафиксирован в стране накануне, 21 октября, когда сообщалось о 15 199 больных коронавирусом за сутки.
В общей сложности с начала эпидемии в Италии выявили 465 726 случаев COVID-19.
В итальянском ведомстве добавили, что за 24 часа из-за коронавируса умерли 136 человек, всего же в стране жертвами вируса стали 36 968 пациентов.
Ранее в Иране зафиксировали антирекорд по суточному числу жертв коронавируса.