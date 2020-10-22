В Италии зафиксировали новый антирекорд по случаям COVID-19 за сутки

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За последние сутки в Италии зафиксировано 16 079 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
В Италии зафиксировали новый антирекорд по случаям COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ANSA.

Как уточняет РИА Новости, предыдущий антирекорд был зафиксирован в стране накануне, 21 октября, когда сообщалось о 15 199 больных коронавирусом за сутки.

В общей сложности с начала эпидемии в Италии выявили 465 726 случаев COVID-19.

В итальянском ведомстве добавили, что за 24 часа из-за коронавируса умерли 136 человек, всего же в стране жертвами вируса стали 36 968 пациентов.

Ранее в Иране зафиксировали антирекорд по суточному числу жертв коронавируса.

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