Израиль и Бахрейн подписали соглашение об авиасообщении
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«Принятые нами исторические мирные соглашения продвигаются быстрыми темпами и огромными шагами. Сегодня мы подписали авиационное соглашение с Бахрейном. Соглашение значительно укрепит туризм и торговлю между нами, и все граждане Израиля выиграют от этого», — написал он в Twitter.
По данным израильских СМИ, соглашение предусматривает 14 еженедельных пассажирских рейсов между Бахрейном и тель-авивским аэропортом имени Бен Гуриона, а также неограниченное число рейсов между Бахрейном и израильским Эйлатом.
Ранее в Израиль прилетел первый коммерческий рейс из ОАЭ. Также Израиль и ОАЭ подписали соглашение о безвизовом режиме.