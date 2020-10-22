Израиль и Бахрейн подписали соглашение об авиасообщении

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и Бахрейн заключили соглашение об авиасообщении между странами.
Израиль и Бахрейн подписали соглашение об авиасообщении
  • © РИА Новости

«Принятые нами исторические мирные соглашения продвигаются быстрыми темпами и огромными шагами. Сегодня мы подписали авиационное соглашение с Бахрейном. Соглашение значительно укрепит туризм и торговлю между нами, и все граждане Израиля выиграют от этого», — написал он в Twitter.

По данным израильских СМИ, соглашение предусматривает 14 еженедельных пассажирских рейсов между Бахрейном и тель-авивским аэропортом имени Бен Гуриона, а также неограниченное число рейсов между Бахрейном и израильским Эйлатом.

Ранее в Израиль прилетел первый коммерческий рейс из ОАЭ. Также Израиль и ОАЭ подписали соглашение о безвизовом режиме.

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