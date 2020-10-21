СМИ сообщили о 35 млн проголосовавших досрочно на выборах в США

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Более 35 млн человек проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США. Об этом свидетельствуют данные портала United States Elections Project.
СМИ сообщили о 35 млн проголосовавших досрочно на выборах в США
  • © REUTERS/Gabriela Bhaskar

Отмечается, что больше всего проголосовавших в штатах Техас (более 4,7 млн), Калифорния (почти 4 млн) и Флорида (более 3 млн).

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство американских избирателей считают, что в преддверии президентских выборов общество в США оказалось расколото

Как свидетельствуют результаты соцопроса Associated Press и исследовательского центра NORC, 85% зарегистрированных избирателей считают США разделёнными по политическому признаку, тогда как только 15% респондентов ответили, что демократия в стране работает хорошо.

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