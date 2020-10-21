В Иордании вводят комендантский час из-за COVID-19

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Власти Иордании вводят полный комендантский час по пятницам и частичный комендантский час в остальные дни. Об этом сообщило информационное агентство Petra.
В Иордании вводят комендантский час из-за COVID-19
  • © REUTERS/Muhammad Hamed

«Премьер-министр отметил, что решение о полном комендантском часе вступит в силу с предстоящей пятницы. Частичный комендантский час начнёт действовать с субботы. Меры будут введены до конца года», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что частичный комендантский час будет действовать с 22:00 по 06:00.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил о введении в стране с 19 октября комендантского часа с 00:00 до 05:00 из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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