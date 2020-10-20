В посольстве оценили заявления Минюста США о «российских хакерах»

Короткая ссылка
В российском посольстве отвергли обвинения в якобы причастности российских граждан к хакерским атакам и сообщили, что такие заявления направлены на разжигание русофобских настроений.
В посольстве оценили заявления Минюста США о «российских хакерах»
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развёртывание «охоты на ведьм» и шпиономании», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В посольстве отметили, что такое поведение уже «несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона».

«Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано», — сказал дипломат.

По его словам, у России нет намерений заниматься «дестабилизирующими операциями по всему миру».

«Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами», — добавил дипломат.

В посольстве указали, что Россия уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их дела.

Ранее Минюст США обвинил шестерых российских граждан в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ для нападения на инфраструктуру других стран для «продвижения интересов России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить