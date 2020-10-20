В Мексике число случаев коронавируса превысило 854 тысячи

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 3699 и достигло 854 926.

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Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter. Общее число летальных исходов в Мексике составило 86 338. С момента начала пандемии в стране выздоровели 623 494 пациента с COVID-19.