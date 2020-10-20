В Мексике число случаев коронавируса превысило 854 тысячи

Короткая ссылка
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 3699 и достигло 854 926.
В Мексике число случаев коронавируса превысило 854 тысячи
  • © REUTERS/Omar Hernandez

Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.

Общее число летальных исходов в Мексике составило 86 338.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 623 494 пациента с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить