В Мексике число случаев коронавируса превысило 854 тысячи
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 3699 и достигло 854 926.
- © REUTERS/Omar Hernandez
Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.
Общее число летальных исходов в Мексике составило 86 338.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 623 494 пациента с COVID-19.
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