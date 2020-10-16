В США задержали бывшего министра обороны Мексики

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В аэропорту Лос-Анджелеса задержали бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду.
В США задержали бывшего министра обороны Мексики
  • © REUTERS/Mario Anzuoni

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

«Посол Соединённых Штатов Кристофер Ландау сообщил мне, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния», — указал глава МИД Мексики.

Отмечается, что пока неизвестно, какие именно обвинения вменяются экс-министру.

Эбрард также добавил, что бывшему главе Минобороны Мексики предоставят всю «полагающуюся по праву консульскую помощь».

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