В США за сутки выявили более 62 тысяч новых случаев коронавируса

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 62 тыс.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет газета, это максимальный суточный прирост с 31 июля, когда число заразившихся увеличилось за 24 часа на 66 тысяч.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн заболевших COVID-19.

Жертвами коронавируса в стране стали свыше 217 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп на первом публичном мероприятии после заболевания коронавирусом сказал, что чувствует себя замечательно.