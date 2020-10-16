В США за сутки выявили более 62 тысяч новых случаев коронавируса
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Об этом сообщает The Washington Post.
Как пишет газета, это максимальный суточный прирост с 31 июля, когда число заразившихся увеличилось за 24 часа на 66 тысяч.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн заболевших COVID-19.
Жертвами коронавируса в стране стали свыше 217 тыс. человек.
Ранее президент США Дональд Трамп на первом публичном мероприятии после заболевания коронавирусом сказал, что чувствует себя замечательно.