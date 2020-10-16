В США за сутки выявили более 62 тысяч новых случаев коронавируса

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В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 62 тыс.
В США за сутки выявили более 62 тысяч новых случаев коронавируса
  • © REUTERS/Brendan McDermid

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет газета, это максимальный суточный прирост с 31 июля, когда число заразившихся увеличилось за 24 часа на 66 тысяч.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн заболевших COVID-19.

Жертвами коронавируса в стране стали свыше 217 тыс. человек. 

Ранее президент США Дональд Трамп на первом публичном мероприятии после заболевания коронавирусом сказал, что чувствует себя замечательно.

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