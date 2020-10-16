Два города США подали в суд на федеральные власти
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исковое заявление.
«Истцы в своём качестве местных властей имеют независимые полицейские силы, определённые отношения внутри общества, а также правила и процедуры полицейского надзора, которые определяются на локальном уровне», — указывается в документе.
По мнению властей двух городов, решение о применении федеральных сил является нарушением «установленных конституционных норм».
В сентябре мэр Портленда Тэд Уилер запретил полицейским использование слезоточивого газа против толпы.