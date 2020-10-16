Во Вьетнаме 40 человек погибли из-за наводнений

Во Вьетнаме 40 человек погибли и ещё восемь пропали без вести в результате наводнений и иных стихийных бедствий, вызванных ливнями.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Центральный руководящий комитет по предотвращению стихийных бедствий Вьетнама.

Уточняется, что жертвы стихии были зафиксированы в основном в трёх провинциях.

В комитете также добавляют, что из-за сильных дождей было затоплено более 135 тыс. домов, 585 из которых были разрушены или повреждены.

Также дожди привели к затоплению сельскохозяйственных земель фермеров и гибели рогатого скота и домашних птиц.

Ранее не менее 17 человек погибли в результате наводнения в штате Одиша на востоке Индии.