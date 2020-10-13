Премьер Италии призвал избежать нового карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна должна избежать нового карантина из-за распространения коронавируса.

«Мы должны избежать того, чтобы погрузить страну в общую изоляцию, экономика у нас вновь начала быстро расти», — приводит Интерфакс его слова.

В Италии вводятся ограничения на обслуживание посетителей ресторанов и баров, запрет на занятия контактными видами спорта на любительском уровне.

Школы закрываться не будут, однако начал действовать запрет на школьные поездки.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки выявили 5901 новый случай инфицирования COVID-19.