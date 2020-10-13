Премьер Италии призвал избежать нового карантина из-за коронавируса
- Reuters
«Мы должны избежать того, чтобы погрузить страну в общую изоляцию, экономика у нас вновь начала быстро расти», — приводит Интерфакс его слова.
В Италии вводятся ограничения на обслуживание посетителей ресторанов и баров, запрет на занятия контактными видами спорта на любительском уровне.
Школы закрываться не будут, однако начал действовать запрет на школьные поездки.
Ранее сообщалось, что в Италии за сутки выявили 5901 новый случай инфицирования COVID-19.