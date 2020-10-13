Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю

Греция продлила до 25 октября разрешение на въезд до 500 россиян в неделю при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Управление гражданской авиации Греции.

«Сообщается о продлении до 25 октября 2020 года директивы по воздушному транспорту для России (постоянные жители), которая предусматривает въезд только с отрицательным результатом теста на COVID-19 в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона, — максимум 500 пассажиров в неделю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в любом случае прибывшие в Грецию постоянные жители России должны будут повторно сдавать выборочные тесты на COVID-19».

Также сообщается, что всем прибывающим пассажирам необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

В сентябре вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отметил, что какие-то прогнозы по турам в Грецию можно будет строить только после принятия решения о возобновлении международного авиасообщения.