Сайт RT Arabic обогнал по посещаемости в сентябре Al Jazeera, Al Arabiya и CNN на арабском
- РИА Новости
Так, сайт RT Arabic в сентябре набрал 29,5 млн посещений и 7,56 млн уникальных пользователей.
«Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском», — сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Наш арабский сайт прислал красивую картинку.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 12, 2020
Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском.
Шук'ран, коллектив. От души. pic.twitter.com/7sRWW6ahP0
Опубликованные осенью 2018 года данные аналитического портала CrowdTangle показали, что RT Online, новостной проект телеканала RT Arabic, за год с момента запуска обошёл онлайн-проект Al Jazeera AJ+ и другие арабоязычные телеканалы в Facebook по вовлечённости и приросту аудитории.