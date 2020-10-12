Сайт RT Arabic обогнал по посещаемости в сентябре Al Jazeera, Al Arabiya и CNN на арабском

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Сайт телеканала RT Arabic занял первое место по числу посещений и уникальных пользователей по итогам сентября 2020 года среди вещающих на арабском СМИ. RT Arabic опередил Al Jazeera, Al Arabiya, CNN на арабском, а также Sky News Arabia.
Сайт RT Arabic обогнал по посещаемости в сентябре Al Jazeera, Al Arabiya и CNN на арабском
  • РИА Новости

Так, сайт RT Arabic в сентябре набрал 29,5 млн посещений и 7,56 млн уникальных пользователей.

«Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском», — сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Опубликованные осенью 2018 года данные аналитического портала CrowdTangle показали, что RT Online, новостной проект телеканала RT Arabic, за год с момента запуска обошёл онлайн-проект Al Jazeera AJ+ и другие арабоязычные телеканалы в Facebook по вовлечённости и приросту аудитории.

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