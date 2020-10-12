В ФРГ число выявленных случаев коронавируса достигло 325 331
В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 325 331. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Отмечается, что за сутки в стране выявили 2467 новых случаев COVID-19.
Всего скончался 9621 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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