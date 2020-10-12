В ФРГ число выявленных случаев коронавируса достигло 325 331

В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 325 331. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 2467 новых случаев COVID-19.

Всего скончался 9621 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.