Украинские вузы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19
- РИА Новости
«Временно переводим ВУЗы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений», — написал он в Facebook.
Радуцкий отметил, что в вузах есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов коронавирусом, а также смертельные случаи.
«На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Т.Шевченко», — отметил он.
Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили 4768 случаев коронавируса.