Украинские вузы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что вузы страны переводятся на дистанционную форму обучения в связи с COVID-19.

«Временно переводим ВУЗы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений», — написал он в Facebook.

Радуцкий отметил, что в вузах есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов коронавирусом, а также смертельные случаи.

«На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Т.Шевченко», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на Украине за сутки выявили 4768 случаев коронавируса.