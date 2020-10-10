Эксперты объяснили низкую степень распространения коронавируса в Китае

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Эксперты в беседе с РБК прокомментировали низкую степень распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.
Эксперты объяснили низкую степень распространения коронавируса в Китае
  • Reuters
  • © Carlos Garcia Rawlins

В частности, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что Китай не манипулирует статистикой заболеваемости коронавирусом.

«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше, и мы карантином её задушить не сможем», — подчеркнул он.

С ним согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По её словам, на темпы распространения коронавируса в Китае повлияло несколько факторов.

«Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию «трёх Т» (traffic, testing, tracing) строго выполняет. Для Китая в целом дисциплина поведения населения характерна куда больше, чем для стран Европы и нас в том числе», — отметила Попович.

Среди других факторов она назвала «смещённую» статистику по смертности в КНР и популярность средств традиционной медицины, которые укрепляют иммунитет.

«Видимо, их распространение в толще населения даёт какие-то результаты для эффективности лечения», — добавила эксперт.

В Китае за сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В конце августа стало известно, что в больницах Пекина не осталось пациентов с коронавирусом.

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