Неизвестный выдал себя за Тихановскую во время онлайн переговоров в Дании

В пресс-службе парламента Дании заявили, что неизвестный выдал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в ходе онлайн-переговоров членов парламентского комитета по внешней политике.

«На онлайн-встрече некий человек выдал себя за кандидата в президенты Светлану Тихановскую. На встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в Белоруссии и то, как можно поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что в ходе онлайн-мероприятия 6 октября представители якобы белорусской стороны не транслировали картинку, сославшись на проблемы с видеокамерой.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе обсуждения «ничего компрометирующего линию датского внешнеполитического ведомства во время встречи сказано не было».

В июле президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.