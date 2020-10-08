В Британии число случаев коронавируса превысило 561 тысячу

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 561 815.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Отмечается, что за сутки выявили 17 540 новых случаев заболевания.

Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.