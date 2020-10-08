В Британии число случаев коронавируса превысило 561 тысячу
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 561 815.
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
Отмечается, что за сутки выявили 17 540 новых случаев заболевания.
Ранее вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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