Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Аляски

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Аляски
  • Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 47 км к востоку-юго-востоку от статистически обособленной местности Никольский.

Очаг залегал на глубине 37 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее.

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