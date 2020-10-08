Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Аляски

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 47 км к востоку-юго-востоку от статистически обособленной местности Никольский. Очаг залегал на глубине 37 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее.