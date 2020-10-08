Байден согласился на участие в виртуальных дебатах с Трампом

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Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден согласился участвовать в виртуальных дебатах, от которых ранее отказался нынешний глава государства Дональд Трамп. Об этом сообщила замглавы штаба политика Кейт Бедингфилд.
Байден согласился на участие в виртуальных дебатах с Трампом
  • Reuters

«Вице-президент Байден с нетерпением ждёт возможности поговорить напрямую с американским народом и сравнить свой план по сплочению страны и улучшению процесса восстановления с неудачным руководством Дональда Трампа в борьбе с коронавирусом, из-за которого унаследованная им сильная экономика оказалась брошена в худший спад со времён Великой депрессии», — приводит заявление Бедингфилд CNN.

Ранее Трамп отказался участвовать в дебатах с Байденом в виртуальном формате. По словам главы государства, это будет «потерей времени».

Первый раунд дебатов состоялся 29 сентября в Кливленде.

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