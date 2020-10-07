Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,5 млн
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter организации.
«В Африке подтверждено свыше 1,5 млн случаев коронавируса», — говорится в заявлении.
Over 1.5 million confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 1.2 million recoveries & 36,000 deaths cumulatively.— WHO African Region (@WHOAFRO) October 7, 2020
View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/XdF1YpfOrB
При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 36 тыс. человек, свыше 1,2 млн выздоровели.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.