Состояние здоровья Пенса позволяет ему участвовать в дебатах

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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс может безопасно участвовать в предстоящих теледебатах с соперницей на выборах демократом Камалой Харрис. Об этом говорится в заявлении директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберта Редфилда.
Состояние здоровья Пенса позволяет ему участвовать в дебатах
  • © REUTERS/Jim Urquhart

«После детальных дискуссий с Шонау (лечащим врачом вице-президента — RT)  по поводу его обследования и целого ряда отрицательных результатов тестов вице-президента (на коронавирус — RT) мы пришли к заключению, что с точки зрения охраны здоровья вице-президент может безопасно участвовать в предстоящих дебатах кандидатов в вице-президенты», — цитирует ТАСС директора центра.

По словам Редфилда, Пенс не контактировал ни с одним человеком, у которого был выявлен коронавирус, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.

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