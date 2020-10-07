Состояние здоровья Пенса позволяет ему участвовать в дебатах

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс может безопасно участвовать в предстоящих теледебатах с соперницей на выборах демократом Камалой Харрис. Об этом говорится в заявлении директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберта Редфилда.

«После детальных дискуссий с Шонау (лечащим врачом вице-президента — RT) по поводу его обследования и целого ряда отрицательных результатов тестов вице-президента (на коронавирус — RT) мы пришли к заключению, что с точки зрения охраны здоровья вице-президент может безопасно участвовать в предстоящих дебатах кандидатов в вице-президенты», — цитирует ТАСС директора центра.

По словам Редфилда, Пенс не контактировал ни с одним человеком, у которого был выявлен коронавирус, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.