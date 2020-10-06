Трамп отказался от переговоров с демократами по поддержке экономики

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о прекращении переговоров с представителями Демократической партии США по мерам поддержки американской экономики до проведения президентских выборов.
Трамп отказался от переговоров с демократами по поддержке экономики
  • © REUTERS/Carlos Barria

Трамп отметил, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси требует выделить $2,4 трн для «плохо управляемых контролируемых демократами штатов с высоким уровнем преступности».

«Эти деньги никак не связаны с COVID-19. Мы сделали очень щедрое предложение в $1,6 трлн, и она, как обычно, не ведёт переговоры в добросовестной манере. Я отказываюсь от их требований... Я распорядился, чтобы мои представители прекратили вести переговоры до периода после выборов», — написал он в Twitter.

Американский лидер добавил, что после его победы на выборах администрация США примет «большой пакет стимулирования» для поддержки работающих американцев и малого бизнеса.

Ранее Трамп заявил, что с большим преимуществом выиграл первые теледебаты с соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

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