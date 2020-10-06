В Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до 31 января

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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что власти страны намерены продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 31 января.
В Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до 31 января
  • Reuters

«Результаты достигаются день за днём, курс должен быть на осмотрительность и осторожность. Поэтому полагаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, данный шаг полностью соответствует эпидемиологическому периоду, который в настоящий момент переживает страна.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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