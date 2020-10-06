В Иране зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

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За последние сутки в Иране зафиксирован 4151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
В Иране зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ISNA со ссылкой на главу Департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Симу Садат Лари.

Как уточняется ТАСС, это наибольший суточный прирост числа больных в Иране с начала пандемии. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 5 октября — 3902.

Отмечается, что общее число случаев COVID-19 в стране достигло 479 825.

Лари также добавила, что за прошедшие 24 часа в Иране умерли 227 пациентов с коронавирусом, а общее число летальных исходов достигло 27 419.

Ранее в Чехии был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19.

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