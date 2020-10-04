В Эр-Рияде прошла встреча глав МИД Японии и Саудовской Аравии
- Reuters
«Министры обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке и условились продолжать сотрудничество двух стран ради достижения мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.
Главы ведомств также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
Уточняется, что Мотэги оценил важность реформ Саудовской Аравии, направленных на диверсификацию экономики и освобождение страны от нефтяной зависимости.
Глава МИД Японии заявил о намерении страны поддержать государственные и частные предприятия Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что действующий глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сохранит свой пост в новом правительстве Ёсихидэ Суги.