Bild: в одном из поездов в Кёльне нашли взрывное устройство
- Reuters
Как пишет газета, в вагоне поезда, стоящего в депо, уборщик нашёл коробку, внутри которой оказалось взрывное устройство. На место прибыли полицейские, они просканировали ящик и обезвредили бомбу.
Издание со ссылкой на полицию отмечает, что это было «нетрадиционное взрывное и зажигательное устройство». По информации газеты, оно было начинено гвоздями и болтами.
На месте работает специальная группа полиции, проведена проверка остальных 27 поездов, стоящих в депо.