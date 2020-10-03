Bild: в одном из поездов в Кёльне нашли взрывное устройство

В Кёльне в одном из вагонов регионального поезда нашли самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. Об этом сообщает Bild.

Как пишет газета, в вагоне поезда, стоящего в депо, уборщик нашёл коробку, внутри которой оказалось взрывное устройство. На место прибыли полицейские, они просканировали ящик и обезвредили бомбу.

Издание со ссылкой на полицию отмечает, что это было «нетрадиционное взрывное и зажигательное устройство». По информации газеты, оно было начинено гвоздями и болтами.

На месте работает специальная группа полиции, проведена проверка остальных 27 поездов, стоящих в депо.