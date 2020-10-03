В Бразилии промышленное производство в августе выросло на 3,2%

В августе промышленное производство Бразилии выросло на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бразильский институт географии и статистики (IBGE).

«Промышленное производство выросло на 3,2% по сравнению с июлем, но даже теперь показатель не восстановил потерю 27%, накопленную в период с марта по апрель», — указывается в сообщении института.

Уточняется, что текущий рост к июлю можно объяснить восстановлением работы автопрома, который прибавил 19,2% после возобновления работы заводов.

Ранее сообщалось, что за неделю в Бразилии прибавилось более 1 млн безработных.