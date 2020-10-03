В Бразилии промышленное производство в августе выросло на 3,2%

Короткая ссылка
В августе промышленное производство Бразилии выросло на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
В Бразилии промышленное производство в августе выросло на 3,2%
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бразильский институт географии и статистики (IBGE).

«Промышленное производство выросло на 3,2% по сравнению с июлем, но даже теперь показатель не восстановил потерю 27%, накопленную в период с марта по апрель», — указывается в сообщении института.

Уточняется, что текущий рост к июлю можно объяснить восстановлением работы автопрома, который прибавил 19,2% после возобновления работы заводов.

Ранее сообщалось, что за неделю в Бразилии прибавилось более 1 млн безработных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить