В Бразилии промышленное производство в августе выросло на 3,2%
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бразильский институт географии и статистики (IBGE).
«Промышленное производство выросло на 3,2% по сравнению с июлем, но даже теперь показатель не восстановил потерю 27%, накопленную в период с марта по апрель», — указывается в сообщении института.
Уточняется, что текущий рост к июлю можно объяснить восстановлением работы автопрома, который прибавил 19,2% после возобновления работы заводов.
Ранее сообщалось, что за неделю в Бразилии прибавилось более 1 млн безработных.