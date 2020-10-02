В Кремле прокомментировали заболевание Трампа коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что лидер США Дональд Трамп инфицирован коронавирусом.
- Reuters
«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего лёгкого выздоровления», — сказал Песков.
Ранее врач сообщил, что Трамп и его супруга Меланья, заболевшие коронавирусной инфекцией, чувствуют себя хорошо.
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