Россиянка получила травмы в результате ДТП в Анталье

Гражданка России получила незначительные травмы в результате столкновения в Анталье туристического микроавтобуса, перевозившего 12 россиян, с легковым автомобилем, сообщили в российском генконсульстве.

«В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы и после профилактического медицинского осмотра была выписана», — цитирует представителя российского генконсульства в Анталье РИА Новости.

Он добавил, что дипмиссия находится в контакте с турецкими правоохранительными органами и выясняет обстоятельства произошедшего.

Газета Milliyet писала, что вечером 1 октября произошла авария с участием туристического автобуса с россиянами и легкового автомобиля, в результате которой одна женщина с лёгкими травмами была госпитализирована.

Ранее семь россиян пострадали в ДТП с автобусом в районе Аланьи.