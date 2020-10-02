Россиянка получила травмы в результате ДТП в Анталье
- Reuters
«В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы и после профилактического медицинского осмотра была выписана», — цитирует представителя российского генконсульства в Анталье РИА Новости.
Он добавил, что дипмиссия находится в контакте с турецкими правоохранительными органами и выясняет обстоятельства произошедшего.
Газета Milliyet писала, что вечером 1 октября произошла авария с участием туристического автобуса с россиянами и легкового автомобиля, в результате которой одна женщина с лёгкими травмами была госпитализирована.
Ранее семь россиян пострадали в ДТП с автобусом в районе Аланьи.